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قرغيزستان توقف 15 شخصا بشبهة دعمهم تنظيم داعش

رجل أمن في قرغيزستان
14 يونيو 2024 19:52

أعلنت قرغيزستان، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت 15 شخصا يشتبه في أنهم من أنصار تنظيم داعش الإرهابي.
وقال الأمن القرغيزي، في بيان "أنهت لجنة الدولة للأمن القومي أنشطة جماعة متطرفة سرية، كان أعضاؤها يروجون بشكل نشط لإيديولوجيا تنظيم داعش".
وأضاف "في المجمل، تم اعتقال 15 شخصا في العاصمة بشكيك وفي أنحاء البلاد"، لافتا إلى أن "أحد قادة المجموعة كان يأتمر بعضو في تنظيم داعش" خارج قرغيزستان.
وتزايد القلق بعد هجوم تبناه التنظيم المتشدد في 22 مارس في العاصمة الروسية موسكو وأوقع 144 قتيلا على الأقل، وهي أكبر حصيلة قتلى في هجوم في روسيا منذ عام 2004.
تعلن قرغيزستان عن موجات متكررة من الاعتقالات بحق إرهابيين متشددين، خصوصا في جنوب البلاد.

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المصدر: وكالات
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