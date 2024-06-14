أوكرانيا تدلي ببيان عن المعارك في جبهة دونيتسك

أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية ركزت قوتها النارية على جبهة بوكروفسك في منطقة دونيتسك (شرق)، حيث أدت ضربات ليلية إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل.

كانت روسيا أعلنت ضم هذه المنطقة الصناعية إلى أراضيها في أواخر عام 2022، بعد أشهر من بدء الأزمة الحالية.

ويحقق الجيش الروسي مكاسب تدريجية هناك.

وقال الجيش الأوكراني، في إيجاز صحافي "جبهة بوكروفسك... هي الأكثر كثافة من حيث الهجمات".

في بلدة "سيليدوف" الواقعة قرب خط المواجهة في دونيتسك، قال مسؤولون إن ستة أشخاص أصيبوا في هجمات جوية.

وقال أوليغ، وهو أحد السكان ويبلغ 57 عاما، إنه سمع ضجيجا غريبا في حوالي الساعة التاسعة.

وظن أن عدة مروحيات تحلق في سماء المنطقة حتى رأى الانفجار.