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الناتو يوافق على خطة لإدارة مهمته العسكرية في أوكرانيا

اجتماع وزراء دفاع دول الناتو
14 يونيو 2024 21:55

أيد وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، خطة سينسق التحالف بمقتضاها المساعدات العسكرية والتدريب في أوكرانيا.
وقال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو، في مؤتمر صحفي "اتفقنا على خطة توضح كيفية إدارة الناتو لعملية تنسيق المساعدة الأمنية والتدريب".
وتنسق دول الناتو، حتى الآن، الدعم لأوكرانيا عبر "مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا"، التي تقودها الولايات المتحدة.
ويتم الآن تحويل المسؤوليات إلى المنظومات الرسمية التابعة للناتو.
ومن المقرر أن يقود المهمة، واسمها الرسمي "مساعدات حلف الناتو الأمنية والتدريب لأوكرانيا" (نساتو)، جنرال من فئة ثلاث نجوم وسيرفع تقاريره مباشرة إلى القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا.
وستشهد "نساتو" تنسيق الناتو رسميا للمساعدة العسكرية لأوكرانيا لأول مرة.  
ووافق سفراء الناتو على الخطة التشغيلية للمهمة الجديدة، أمس الخميس، ووافق عليها وزراء الدفاع رسميا اليوم. وقال ستولتنبرغ إن مقر مهمة (نساتو) سيكون في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا، ويتم إطلاقها رسميا في قمة قادة الناتو في واشنطن في يوليو المقبل.
وأضاف أمين عام حلف الناتو أن (نساتو) "ستتألف من قيادة للناتو تقع في منشأة أميركية في فيسبادن، ومراكز لوجيستية في الجزء الشرقي من التحالف".
وأوضح ستولتنبرغ أن "هذا الجهد من المتوقع أن يتضمن حوالي 700 فرد من الناتو والدول الشريكة".
وتابع قائلا: "سيشرف الناتو على تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في منشآت التدريب في دول الحلفاء، ويدعم أوكرانيا في تخطيط المساعدات وتنسيقها، وإدارة نقل المعدات وإصلاحها وتوفير الدعم للتطوير طويل المدى للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار ستولتنبرغ إلى أن: "الوزراء ناقشوا أيضا الحاجة إلى تعزيز الردع العسكري وتعزيز صناعاتهم الدفاعية".

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