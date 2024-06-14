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بوتين يكشف عن عدد جنود بلاده المقاتلين في أوكرانيا

بوتين يتحدث أمام جنود في حفل تكريمهم
14 يونيو 2024 22:47

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة في تصريحبثه التلفزيون الروسي، عن عدد جنود بلاده الذين يقاتلون في أوكرانيا.
وقال بوتين، خلال لقائه جنوداً تم تكريمهم "هناك نحو 700 ألف (جندي) في المنطقة التي تنفذ فيها عمليتنا العسكرية الخاصة".
وكان الرئيس الروسي أعلن، في ديسمبر في مؤتمره الصحافي السنوي، بمناسبة نهاية العام، أنّ 617 ألف عسكري روسي يشاركون في العمليات القتالية في أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ من بين هؤلاء تمّت تعبئة 244 ألف عسكري.
يأتي أحدث رقم بشأن عديد القوات الروسية في أوكرانيا بعد أن شنّت موسكو في مايو هجوماً برّياً كبيراً في منطقة خاركيف (شمال شرق).
ونادراً ما تتحدّث موسكو عن الخسائر البشرية في صفوف جنودها في هذا العملية.
وتعود آخر حصيلة رسمية أعلنتها روسيا لقتلى جنودها في أوكرانيا إلى سبتمبر 2022 وقد بلغت يومها 5937 عسكرياً.
وتتمتّع روسيا بميزة التفوّق العددي على أوكرانيا في ساحة المعركة.
وفي فبراير الماضي، أعلن زيلينسكي أنّ حوالى 31 ألف عسكري أوكراني قُتلوا في العامين الأولين من الأزمة.

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