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علماء لـ«الاتحاد»: السعودية سخرت كل الإمكانات والقدرات لإنجاح موسم الحج

المملكة عملت على أداء الحجاج الفريضة بكل يسر وسهولة (أ ف ب)
15 يونيو 2024 01:06

مكة المكرمة (الاتحاد)

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أشاد علماء من جامعة أم القرى في مكة المكرمة والأزهر الشريف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام، والعمل على راحتهم وأداء الفريضة بكل يسر وسهولة وأمن وسلام.
وثمن الأستاذ بجامعة أم القرى، والمتخصص في السيرة النبوية، الدكتور أيمن عبدالكريم، الجهود والخدمات والتطبيقات التي قدمتها الحكومة السعودية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج هذا العام، مشيراً إلى أن المملكة سخرت الإمكانات كافة، وجندت كل القدرات والوزارات والهيئات المعنية والمؤسسات الخيرية والأهلية لإنجاح هذا الموسم.
وأشار عبدالكريم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن موسم الحج الحالي شهد تطوراً استثنائياً ضمن تجربة تحويلية تدعمها مخرجات رؤية السعودية 2030 في عامها الثامن عبر مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتأتي أيضاً تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين لتنظيم أكبر تجمع بشري ومؤتمر إسلامي للحجاج على وجه الأرض.
وأشار عبدالكريم إلى أن المشاعر المقدسة، شهدت هذا العام أعمالاً وتجهيزات واستعدادات كبيرة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، لافتاً إلى أن السلطات السعودية عملت بصورة كبيرة على تجهيز المخيمات وخاصة في مشعر عرفات ومنى وتزويدها بالاحتياجات الضرورية كافة لينعم ضيوف الرحمن بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في أجواء من الطمأنينة والروحانية والسلامة وخاصة في ظل هذه الأجواء والطقس شديد الحرارة.
من جهته، وصف أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، الدكتور أحمد محمود كريمة، يوم عرفة بأنه «من أجلّ أيام الله وأفضلها، وهو اليوم الذي يتجلى الله فيه على عباده بالرحمات والبركات ومحو السيئات والمغفرة والعتق من النار، ويجسد وحدة الأمة الإسلامية»، مشيراً إلى أن خطبة حجة الوداع في يوم عرفة، أسست لمعالم المحبة والمودة والتسامح بين البشر.
ودعا كريمة في تصريح لـ«الاتحاد»، المسلمين بأن يجعلوا يوم عرفة، ورشاً علمية مدعومة بنصوص شرعية وقواعد فقهية، تحت مسمى «الحج وحقوق الإنسان»، وأن يجعلوها في وثائق مترجمة إلى جميع لغات العالم، كنداء وخطاب إسلامي موحد للإنسان كإنسان. وذكر كريمة أن اجتماع ضيوف الرحمن على صعيد عرفة، دعوة سلام عالمية للمتصارعين والمتحاربين في شتى بقاع العالم، لوقف نزيف الدماء، والاحتكام إلى صوت العدالة بتحقيق ما جاء في خطبة الوداع، لافتاً إلى أن من ثماره أيضاً الاغتسال الروحي للنفس البشرية من ملوثات الطمع والجشع والحقد والظلم.
وأشار إلى أن من ثمار الحج، التواصل والتعارف بين الشعوب حيث يجتمع الملايين على صعيد عرفات، واصفاً الحج بأنه بمثابة «أمم متحدة» في ثوب ديني، بما يضم من جنسيات ولغات ولهجات وقوميات في صعيد ومنسك واحد.

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