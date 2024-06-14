السبت 15 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نقل 23 حاجاً من ذوي الحالات الحرجة إلى المشاعر المقدسة

نقل 23 حاجاً من ذوي الحالات الحرجة إلى المشاعر المقدسة
15 يونيو 2024 01:06

مكة المكرمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ضيوف الرحمن يقفون اليوم على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
علماء لـ«الاتحاد»: السعودية سخرت كل الإمكانات والقدرات لإنجاح موسم الحج

نقلت المنظومة الصحية ضمن جهودها في الحج 23 حاجاً من ذوي الحالات الحرجة المنوّمين إلى مستشفى «جبل الرحمة» بمشعر عرفات من مستشفيات المدينة المنورة وجدة لإتمام مناسك الحج.
وقضى الحجاج من ذوي الحالات الحرجة أمس، في مستشفى «جبل الرحمة» بعرفة، استعداداً لوقفة عرفة اليوم السبت.
ونقلت وزارة الصحة ضيوف الرحمن من الحالات الحرجة مبكراً عبر قافلة من سيارات الإسعاف، تنتمي إلى جنسيات مختلفة، حيث تستكمل الخطة العلاجية المعدة لهم أثناء تأديتهم مناسك الحج لهذا العام. 
وشارك في تجهيز القوافل منظومة صحية متكاملة تضم جهات القطاعات الصحية.

المشاعر المقدسة
الحج
موسم الحج
مناسك الحج
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله
آخر الأخبار
مركز جامع الشيخ زايد الكبير
علوم الدار
مواقيت صلاة عيد الأضحى في إمارات الدولة
اليوم 20:10
«سوالف يورو» برنامج خاص يواكب بطولة أوروبا من «مركز الاتحاد للأخبار»
الرياضة
«سوالف يورو» برنامج خاص يواكب بطولة أوروبا من «مركز الاتحاد للأخبار»
15 يونيو 2024
حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى استعداداً لوقفة عرفات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يقفون اليوم على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
15 يونيو 2024
فتى فلسطيني يجلس على أنقاض منزل مدمر في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أطفال غزة يدفعون ثمناً باهظاً بسبب القيود الإسرائيلية
15 يونيو 2024
فلاديمير بوتين يتحدث خلال اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا تحدد شروط بدء المفاوضات مع أوكرانيا
15 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©