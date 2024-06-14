نقل 23 حاجاً من ذوي الحالات الحرجة إلى المشاعر المقدسة

مكة المكرمة (الاتحاد)

نقلت المنظومة الصحية ضمن جهودها في الحج 23 حاجاً من ذوي الحالات الحرجة المنوّمين إلى مستشفى «جبل الرحمة» بمشعر عرفات من مستشفيات المدينة المنورة وجدة لإتمام مناسك الحج.

وقضى الحجاج من ذوي الحالات الحرجة أمس، في مستشفى «جبل الرحمة» بعرفة، استعداداً لوقفة عرفة اليوم السبت.

ونقلت وزارة الصحة ضيوف الرحمن من الحالات الحرجة مبكراً عبر قافلة من سيارات الإسعاف، تنتمي إلى جنسيات مختلفة، حيث تستكمل الخطة العلاجية المعدة لهم أثناء تأديتهم مناسك الحج لهذا العام.

وشارك في تجهيز القوافل منظومة صحية متكاملة تضم جهات القطاعات الصحية.