ضيوف الرحمن يقفون اليوم على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

مكة المكرمة (الاتحاد)

يستعد حجاج بيت الله الحرام اليوم السبت، لأداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات، وذلك بعد أن قضوا يوم التروية أمس، في مشعر منى، وذلك وسط إجراءات أمنية ولوجستية كبيرة بذلتها السلطات السعودية لضمان راحة الحجاج.

ويبدأ فجر اليوم تحرك الحجاج من منى نحو صعيد عرفات في يوم الوقفة الكبرى، مؤدين صلاتي الظهر والعصر قصراً وجمعاً ثم يبدؤون بالنفرة متجهين إلى مزدلفة بعد الغروب للمبيت فيها ثم الانتقال منها إلى منى لتكملة مناسك الحج.

وتبلغ مساحة مشعر عرفات قرابة 33 كيلومتراً مربعاً، يتجمع فيه أكثر من مليوني حاج، وتتصف أرض مشعر عرفات باستوائها، وتحيط بها سلسلة من الجبال يتواجد في شمالها جبل الرحمة.



إجراءات مميزة

وأكمل مشعر عرفات استعداداته لاستقبال توافد الحجيج وجموع ضيوف البيت الحرام مع إشراقة صباح اليوم السبت، للصعود إلى جبل عرفات لقضاء يوم عرفة، مستشعرين مناسكهم بكل طمأنينة وتحفهم عناية الرحمن.

وقد استعد مشعر عرفات بعدة إجراءات، حيث أعدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، خطة تشغيلية استثنائية للاستعداد لخطبة عرفة اليوم، وتم تشكيل لجنة للاستفادة القصوى من مخرجات الخطبة، لإثراء ضيوف الرحمن دينياً، وإيصال رسالتهما عالمياً. وأنهت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استعدادها للبث المباشر لجميع الخطب بالمسجد الحرام وخطبة يوم عرفة في مسجد نمرة وترجمتها، عبر منصة منارة الحرمين وأثير FM، وتقدم بث الترجمة الفورية للخطب بعدة لغات.

وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات، تواصل الجهود لتوفير البيئة الملائمة لحجاج الدولة لأداء مناسكهم، موضحاً أن الفرق الطبية أجرت مسحاً طبياً على الحجاج قبيل المغادرة للاطمئنان على سلامتهم وقدرتهم على بدء التوافد للمشاعر المقدسة دون أي أعراض مرضية.

وأضاف أن مكتب شؤون الحجاج أنهى الاستعدادات كافة الخاصة بتأمين مخيمات الحجاج تمهيداً لتسكينهم وتأمين احتياجاتهم خلال أدائهم للمناسك، مؤكداً جاهزية فرق العمل في المكتب.

وأكملت مختلف القطاعات جاهزيتها استعداداً لاستقبال توافد ضيوف الرحمن على مشعر عرفات فجر اليوم، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية مواصلة جهودها لتقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن، واستعدت بـ46 مركزاً صحياً في مشعر عرفات، و26 في منى، فضلاً عن عدد من مراكز الطوارئ بمنشأة الجمرات، وعلى خط المشاة.

وأشارت وزارة الصحة إلى استفادة نحو 93 ألف حاج من الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة، حتى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. وأوضحت الوزارة، أن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن تنوعت بين عيادات طبية وتخصصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل، مشيرة إلى أنه تم إجراء 19 عملية قلب مفتوح، 218 قسطرة قلبية، 676 عملية غسيل كلوي، بالإضافة إلى دخول 2022 من الحجاج إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. وأكدت الوزارة على الحجاج أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية وخاصة حمل المظلة لتجنّب أشعة الشمس، وشرب الماء بكميات كافية، والراحة بين المناسك لحماية الجسم من الإرهاق والإجهاد الحراري وعدم التعرض لضربات الشمس. وكشفت أن نسبة حجاج الداخل الذين تلقوا التحصينات اللازمة في موسم حج هذا العام بلغت 99%، فيما أكمل مستشفى النور التخصصي بمكة استعداداته لتقديم الخدمات الصحية والطبية لحجاج بيت الله الحرام من خلال مركز متخصص لضربات الشمس والإجهاد الحراري، مجهز بمرشات رذاذ مركزية ومراوح رذاذ، بالإضافة لثلاجات لحفظ السوائل وحفظ الثلج لمواجهة الحالات المتوقعة.



فرق المتطوعين

وفي السياق، بدأت فرق المتطوعين للبرنامج الصحي التطوعي بالحج لهذا العام بالتدفق إلى المشاعر المقدسة، حيث باشرت الفرق عملها أمس، استعداداً للوقوف بعرفة؛ وفق خطة توزيع نقاط الرعاية الصحية التطوعية في منى وعرفات ومزدلفة وخطوط المشاة، التي تتوافق مع خطط سير وتفويج الحجاج، وضمان تقديم خدمات صحية ميدانية عالية الجودة، إلى جانب تفعيل الجانب الوقائي والتوعوي والتثقيفي للحد من الإصابات الخطيرة. وبلغ عدد الفرق التطوعية الميدانية أكثر من 130 فرقة، موزعة على مواقع حيوية بالمشاعر المقدسة، بالإضافة لتغطية جسر الجمرات بأدواره الأربعة في مشعر منى لتقديم الرعاية الصحية الأولية وتعزيز الوعي الصحي.

من جانبها، خصصت وزارة الدفاع السعودية، أحدث الطائرات في العالم، مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية الطارئة لتغطية نطاقات المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وتم تجهيز طائرات الإخلاء الطبي الجوي العامودية والنفاثة على مدار الساعة للمساندة في حالات الطوارئ ونقل من يتطلب وضعهم الصحي إلى مستشفيات القوات المسلحة المساندة.



راحة الحجاج

وللعمل على راحة الحجاج، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تركيب أرضيات مرنة بالمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث التقنيات، يهدف إلى تقديم تجربة مريحة وآمنة لحجاج بيت الله الحرام، مما يخفف من الجهد المبذول في المشي، ويقلل من حالات الإجهاد الحراري، ويقلل ويخفف من الإصابات، كما أنه يحسن من المشهد البصري، ويقلل من الانبعاثات الحرارية.

كما أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن جاهزية مقرات برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج في المشاعر المقدسة (منى وعرفة ومزدلفة) لاستقبال ضيوف البرنامج والبالغ عددهم 3322 حاجاً وحاجة من 88 دولة، والعمل على توفير الخدمات في مقر السكن، حتى ينعم الضيوف بأمن وأمان ويتفرّغوا لأداء النسك بيسر واطمئنان.

واستقبلت الوزارة أيضاً ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أهالي قطاع غزة البالغ عددهم 1000 حاج، الذين صدرت التوجيهات لاستضافتهم لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي.

وبلغ عدد الضيوف من دولة فلسطين 2000 حاج، حيث سخرت وزارة الشؤون الإسلامية جميع الإمكانات والعمل على تجهيز وإعداد جميع الخدمات، لتوفير أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لضيوف خادم الحرمين الشريفين.