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الجيش الأميركي يدرس تفكيك الرصيف العائم بسبب الطقس

الرصيف العائم في غزة تفككت أوصاله في مايو الماضي بسبب الأمواج (أرشيفية)
15 يونيو 2024 01:06

واشنطن (وكالات)

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قال مسؤول أميركي، أمس، إن الجيش الأميركي قد يفكك الرصيف المؤقت المثبت على شاطئ غزة، وينقله إلى ميناء أسدود كإجراء وقائي؛ نظراً للأحوال الجوية وحالة البحر.
وكانت وسائل إعلام أميركية قالت إن الجيش الأميركي يدرس تفكيك الرصيف العائم وإعادته إلى إسرائيل وسط مخاوف من أن الأمواج العاتية قد تكسره مرة أخرى بعد أيام فقط من استئناف عمليات تسليم المساعدات.
وستكون هذه هي المرة الثانية في غضون أسابيع التي يتم فيها إعادة نظام الرصيف إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، انهار الرصيف وتعرض لأضرار، وكان لا بد من سحبه إلى أسدود لإجراء إصلاحات استغرقت أكثر من أسبوع. 
ونقل إلى غزة الأسبوع الماضي واستأنف عملياته، السبت الماضي، لكنه اضطر للتوقف مرة أخرى بسبب أمواج البحر العاتية يومي الاثنين والثلاثاء.
وحتى الآن، اُسْتُخْدِم الرصيف لنقل آلاف الأطنان من المساعدات إلى غزة، لكن قدرة الرصيف على العمل بفعالية تعتمد بشكل كبير على الظروف البحرية المواتية.
وقال المسؤولون، أمس الأول، إن التوقعات الحالية تشير إلى أن المياه ستكون هائجة الجمعة وحتى عطلة نهاية الأسبوع، إذ إن ظروف البحر في شرق البحر الأبيض المتوسط ستزداد سوءاً مع اقتراب الخريف والشتاء.
وعُلِّقَت عمليات توزيع المساعدات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي على الرصيف لأيام عدة، وتراكمت المساعدات في منطقة التجمع على الشاطئ في غزة، حسبما قال مسؤولون هذا الأسبوع.

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