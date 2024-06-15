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وزير المالية الألماني يطالب بإجراء تعديلات على الإعانات الاجتماعية

وزير المالية الألماني يطالب بإجراء تعديلات على الإعانات الاجتماعية
15 يونيو 2024 11:12

 طالب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بإجراء تعديلات على الإعانات الاجتماعية المعروفة باسم «أموال المواطنين»، في ضوء المناقشات الصعبة لموازنة عام 2025.

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وقال ليندنر في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم السبت، وسط ارتفاع تكلفة الإعانات الاجتماعية: «بالنظر إلى التجربة العملية، لم تتحقق كل التوقعات من أموال المواطنين. لذلك أنا مقتنع بضرورة إجراء تعديلات... يبدو أن بعض الناس أساءوا فهم أموال المواطنين كشكل من أشكال الدخل الأساسي غير المشروط»، مضيفاً في المقابل أن هذا ليس ما كان من المفترض أن تكون عليه. ويرى ليندنر «استعداداً للتحدث» حول هذا الموضوع بين شركاء الائتلاف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر. 
وأضاف الوزير الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر: «يشعر غالبية المواطنين بأنه ليس من العدل أن يكون الفارق بين العمل وعدم العمل ضئيلاً للغاية. يجب على أي شخص يحصل على إعانات اجتماعية أن يبذل جهدا للعودة إلى العمل». يذكر أنه تم تطبيق «أموال المواطنين» خلفاً لنظام إعانات البطالة المعروف باسم «هارتس فير» اعتباراً من الأول من يناير 2023.
وتخوض الحكومة الائتلافية، بقيادة المستشار أولاف شولتس، مفاوضات صعبة حول ميزانية العام المقبل بسبب قيود التقشف.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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