السبت 15 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بيتر بيلجريني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لسلوفاكيا

بيتر بيلجريني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لسلوفاكيا
15 يونيو 2024 11:44

من المقرر أن يؤدي بيتر بيلجريني، وهو حليف مقرب من رئيس الوزراء الشعبوي اليساري روبرت فيكو، اليمين الدستورية ليصبح رئيساً لسلوفاكيا، وذلك خلال مراسم تقام في البرلمان ظهر اليوم السبت. وفاز بيلجريني بجولة الإعادة في الانتخابات التي شهدتها سلوفاكيا في إبريل، وحصل على 53.1 % من إجمالي عدد الأصوات، بعدما تغلب على وزير الخارجية السابق إيفان كورتشوك.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في سلوفاكيا
رئيس وزراء سلوفاكيا يبدأ تلقي الرعاية المنزلية

وشغل بيلجريني منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2018 إلى 2020، وكان رئيساً للبرلمان. ولم تشارك الرئيسة الحالية زوزانا تشوبتوفا، وهي محامية وناشطة حقوقية، في الانتخابات لفترة ولاية ثانية تستمر خمس سنوات، رغم استمرار شعبيتها كرئيسة. يشار إلى أن الرئيس في سلوفاكيا يتمتع بقليل من السلطات التنفيذية رغم أن بإمكانه نقض القوانين. كما أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويمثل البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 5.5 مليون نسمه، في الزيارات الخارجية.

المصدر: د ب أ
سلوفاكيا
آخر الأخبار
مركز جامع الشيخ زايد الكبير
علوم الدار
مواقيت صلاة عيد الأضحى في إمارات الدولة
14 يونيو 2024
«دبي للمهرجانات والتجزئة» تنظم فعاليات وأنشطة استثنائية في عيد الأضحى
علوم الدار
«دبي للمهرجانات والتجزئة» تنظم فعاليات وأنشطة استثنائية في عيد الأضحى
اليوم 14:12
العلاقة ليست منهارة بين ياكين وتشاكا
الرياضة
العلاقة ليست منهارة بين ياكين وتشاكا
اليوم 14:10
«ميترو الهلال» يعلن التحدي في «يورو ألمانيا»
الرياضة
«ميترو الهلال» يعلن التحدي في «يورو ألمانيا»
اليوم 14:08
إنجلترا تواجه صربيا بـ «رداء المرشّحة»
الرياضة
إنجلترا تواجه صربيا بـ «رداء المرشّحة»
اليوم 13:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©