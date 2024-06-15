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روسيا تعلّق على رد الغرب بشأن اقتراح بوتين بشأن أوكرنيا

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15 يونيو 2024 16:41

علّقت الرئاسة الروسية، اليوم السبت،ع لى ردود فعل الدول الغربية على مقترح الرئيس الروسي بوتين لإنهاء أزمة أوكرانيا والتوصل إلى اتفاق سلام.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك رد فعل رسمي على مقترحات بوتين، نقلت وكالات أنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله "هناك الكثير منها، قدر كبير منها.. ردود فعل رسمية وتصريحات رسمية ذات طبيعة غير بناءة".
وطرح بوتين، أمس الجمعة، ما قال إنها شروط روسيا لبدء محادثات السلام مع أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي إن الأزمة لن تنتهي إلا إذا وافقت كييف على التخلي عن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وسلمت أربعة أقاليم تطالب بها موسكو.
على الفور، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشرطين واعتبرتها بمثابة استسلام.
بدوره، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنّ الرئيس الروسي لا يمكنه أن "يملي" شروط السلام على أوكرانيا وحلفائها.
وقال أوستن، أمام الصحافيين بعد اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي(الناتو) في العاصمة البلجيكية بوركسل أمس الجمعة، إنّ بوتين ليس "في وضع يسمح له بأن يملي على أوكرانيا ما يجب عليها فعله لتحقيق السلام". 
وأضاف أوستن أن الرئيس الروسي "يمكنه إنهاء هذا الوضع اليوم إذا اختار ذلك، وندعوه إلى القيام بذلك".

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المصدر: وكالات
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