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انطلاق قمة سويسرا حول السلام في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني يصل إلى مقر القمة في سويسرا
15 يونيو 2024 17:40

التقى عشرات من قادة دول العالم، اليوم السبت، في سويسرا في قمة حول السلام في أوكرانيا بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأعرب زيلينسكي، عند بدء القمة، عن أمله في التوصل "إلى سلام عادل بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا أن "كل ما سيتم الاتفاق عليه سيكون جزءا من عملية إعادة السلام الذي نحتاج إليه جميعا".
وأكد "سنرى التاريخ يتحقق خلال هذه القمة".
وسعت سويسرا، التي تستضيف القمة على مدى يومين في منتجع بورغنستوك الجبلي الفخم، إلى الحد من التوقعات، فأعلنت أن الاجتماع يرسي الأسس لمسار سلام مع ترقب عقد اجتماعات قمة في المستقبل بمشاركة روسيا.
- مشاركة 92 دولة
تجمع القمة مئة بلد وهيئة دولية وتنعقد في مرحلة حرجة لأوكرانيا المنهكة بعد أكثر من سنتين على بدء الأزمة في فبراير 2022.
وبين المشاركين أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة بمن فيهم قادة دول مجموعة السبع الذين عقدوا قمة في إيطاليا، باستثناء الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أرسل نائبته كامالا هاريس.
وكتبت هاريس، على منصة "إكس" قبل أن تتوجه إلى القمة "أتطلع للوقوف بجانب حلفائنا وشركائنا دعما لجهود أوكرانيا لضمان سلام عادل ودائم".
يشارك في القمة قادة دول مجموعة السبع الآخرين: بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا، إضافة إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي ورؤساء الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وفنلندا وبولندا وفيجي وكينيا وغانا.
أما البرازيل وجنوب إفريقيا، العضوين في مجموعة بريكس إلى جانب روسيا، فتوفدان مبعوثين فقط. كما ستكون الهند ممثلة على المستوى الوزاري، في حين لن تشارك الصين في غياب روسيا.

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المصدر: وكالات
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