الحجاج يؤدون ركن الحج الأعظم وينفرون إلى مزدلفة

بدأت جموع الحجاج، مع غروب شمس اليوم السبت، نفرتها إلى مزدلفة حيث سيصلون المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر الأحد العاشر من ذي الحجة، يوم النحر.

تقع مزدلفة (المشعر الحرام)، بين مشعر منى ومشعر عرفات، وسيؤدي فيها ضيوف الرحمن الليلة صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، ويمكثون فيها، حتى صباح اليوم التالي، يوم عيد الأضحى، ليفيضوا بعد ذلك إلى منى لرمي جمرة العقبة.

كان الحجاج قضوا بهار اليوم في صعيد عرفات رافعين أكف الضراعة إلى المولى عز وجل.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم السبت، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1,833,164 منهم 1,611,310 من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. فيما بلغ عدد الحجاج من داخل المملكة 221,854 من السعوديين والمقيمين.

ويتواصل الحج في ظروف جيدة حيث أعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة "نجاح خطط التصعيد من مكة المكرمة ومشعر منى إلى صعيد عرفات".