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مجموعة السبع تدعو إلى هدنة عالمية خلال أولمبياد باريس

رئيسة وزراء إيطاليا ميلوني تعقد مؤتمرا صحفيا في ختام قمة مجموعة السبع
16 يونيو 2024 00:34

تقوم دول مجموعة السبع بحملة من أجل حمل الأطراف المتحاربة على إلقاء أسلحتها خلال دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف في العاصمة الفرنسية باريس.
في ختام قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع التي استضافتها إيطاليا، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن المجموعة بأكملها تفضل إبقاء البنادق صامتة خلال الألعاب.
وتم تضمين هذا الطلب، في البيان الختامي الرسمي للقمة.
تبدأ دورة الألعاب الأولمبية في باريس في 16 يوليو المقبل وتنتهي في 11 أغسطس.
وقالت ميلوني إن فرنسا طرحت فكرة هدنة أولمبية جديدة في مناقشات مجموعة السبع، التي تتكون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا.
أضافت رئيسة الوزراء الإيطالية التي تتولى بلادها رئاسة المجموعة هذا العام "كان اقتراحا جيدا تم قبوله بالإجماع".
يعود تقليد الهدنة الأولمبية إلى الألعاب في اليونان القديمة. في ذلك الوقت، كان يتم الاتفاق على هدنة تبدأ قبل سبعة أيام من بدء الألعاب وتنتهي بعد سبعة أيام من انتهائها. وكان ذلك لضمان وصول جميع الرياضيين، الذين هم مقاتلون في الوقت نفسه، ومغادرتهم بأمان.

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المصدر: د ب أ
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