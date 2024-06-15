علماء دين لـ «الاتحاد»: السعودية بذلت جهوداً مميزة لخدمة الحجاج

مكة المكرمة (الاتحاد)

أشاد علماء دين من الأزهر الشريف وأستراليا، بنجاح المملكة العربية السعودية في تنظيم موسم حج هذا العام، وخروجه بهذه الصورة الرائعة التي شهدها العالم، وخاصة يوم عرفات ركن الحج الأعظم الذي ششهد تجمع الملايين من شتى بقاع الأرض.

وأكد العلماء في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن المملكة بذلت كل ما في وسعها، وقدمت جهودا وخدمات كبيرة للعمل على راحة ضيوف الرحمن، وأداء الفريضة بكل يسر وسهولة وأمن وسلام.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، إن جهود المؤسسات السعودية ووزارة الحج والعمرة في خدمة ضيوف الرحمن واضحة جداً وكبيرة، وزادت هذا العام في صورة تطبيقات إلكترونية، ووسائل نقل حديثة، تيسيراً وتخفيفاً على ضيوف الرحمن مما جعله موسماً ناجحاً بكل المقاييس.

وأوضح شومان لـ«الاتحاد»، أن المترددين على الأماكن المقدسة يلاحظون تطويراً كبيراً وتيسيراً وتنظيماً في الإجراءات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية التي وصل إليها العلم الحديث، وهذا يسر الكثير على الأعداد الغفيرة التي تقصد حج بيت الله الحرام في أماكن وأوقات محدودة، مشدداً على أنه لولا هذه الجهود وهذا التنظيم، لحدثت صعوبات كثيرة مثلما حدث في الماضي.

وقال شومان: «الآن بعد الجهود والتيسيرات الجديدة، أصبحت كل مشاعر الحج تؤدى بسهولة ويُسر وخاصة لكبار السن وذوي الهمم والنساء والمرضى»، مشيراً إلى وفرة وتنوع تنقلات الحجاج خاصة في ظل تشغيل قطار المشاعر المقدسة والحافلات والوسائل الحديثة، مثل «التاكسي الطائر»، ويُسر وسهولة دخول الحرم والخروج منه.

من جهته، أشاد أمين عام دار الفتوى الأسترالية، الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، بنجاح المملكة في تنظيم حج هذا العام بهذه الصورة المشرفة، وقال: إن «اهتمام وإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على أعمال الحج، كان له أكبر الأثر في نجاح موسم الحج».

وأشار أمين عام دار الفتوى الأسترالية، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى وجود الحكومة السعودية بكافة وزرائها ومؤسساتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والسهر على راحتهم وتقديم كافة التسهيلات والخدمات التي يحتاجونها.

كما ثمن الحسيني ما يشهده الحج هذا العام من تحسين وتطوير في منظومة الخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام، وإنجاز مشاريع مهمة ساهمت بشكل فاعل ومؤثر في تسهيل وتيسير مناسك الحج، بالإضافة إلى المشروعات التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية مثل توسعة المطاف والمسعى ورمي الجمرات وقطار المشاعر، في ظل تزايد أعداد ضيوف الرحمن. واختتم الشيخ الحسيني كلامه قائلاً: «إن نجاح الحج هذا العام خير دليل على ما تبذله المملكة من مجهودات كبيرة تزداد كل عام، قياماً بهذه المهمة الجليلة؛ وهي خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام الذين يأتون من كل فج عميق لأداء هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام».

بدوره، أشاد رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، الشيخ عبدالحميد الأطرش، بنجاح المملكة في تنظيم حج هذا العام والذي بدى واضحاً وشاهده العالم أجمع في وقوف الملايين على صعيد عرفات يؤدون ركن الحج الأعظم بكل راحة وأمن وسلام، وبدون أي مشاكل تذكر. وقال رئيس لجنة الفتوى لـ«الاتحاد»، إن الحج دعوة للسلم والسلام العالمي، مشيراً إلى أن الإسلام يعتبر الناس كلهم أمة واحدة، ورسالته موجهة إليهم، والأسرة الإنسانية على اختلاف ألسنتها وألوانها من أصل واحد.