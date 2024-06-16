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بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك

بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك
16 يونيو 2024 11:23

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسلمي روسيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال بوتين في كلمته وبحسب الكرملين: "أهنئ بحرارة مسلمي روسيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يعمل بالأخص على التقريب بين الناس، وترسيخ قيم الرحمة والعدالة والتسامح، والتفاهم المتبادل في المجتمع، ويكشف عمق القيم الروحية الراسخة للإسلام".

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وأضاف: "من دواعي سرورنا أن تثري حياة الأمة الإسلامية بلادنا بالأعمال الصالحة والمشاريع والمبادرات الجديدة في مجال الثقافة والتعليم، مشيراً إلى أن المنظمات الإسلامية الروسية تولي اهتماما كبيراً بالأسرة، والتربية الوطنية لجيل الشباب وتسهم في وحدة الروس وتطوير الحوار بين الأعراق والأديان".

المصدر: وام
روسيا
عيد الأضحى
بوتين
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