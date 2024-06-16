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قوات روسية تقتل 6 إرهابيين احتجزوا رهينتين

قوات أمن روسية تستعد لاقتحام مركز الاحتجاز
16 يونيو 2024 16:39

ذكرت وسائل إعلام روسية أن القوات الخاصة الروسية حررت حارسي سجن وقتلت بالرصاص ستة محتجزين على صلة بتنظيم داعش الإرهابي بعدما اتخذوا الحارسين رهينة داخل مركز احتجاز في مدينة روستوف بجنوب البلاد، اليوم الأحد.
وقال الإعلام الرسمي إن بعض منفذي العملية من المدانين بارتكاب جرائم إرهابية واتهموا بالانتماء إلى التنظيم المتشدد الذي أعلن مسؤوليته عن هجوم دام على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو شهر مارس الماضي.
وحطم الستة، الذين كان أحدهم يضع عصابة رأس عليها شعار تنظيم داعش الإرهابي، قضبان نافذة زنزانتهم وهبطوا بالحبال عدة طوابق قبل احتجاز الحارسين تحت تهديد سكين وفأس.
وأظهرت قناة 112، على تطبيق "تلغرام"، لقطات لأحد محتجزي الرهينتين وهو يلوح بسكين بجانب أحد الحارسين المقيدين. وفي مفاوضاتهم مع السلطات، طالبوا بتوفير ممر آمن لخروجهم من مركز الاحتجاز.
لكن القوات الخاصة الروسية قررت اقتحام المركز.
وأمكن سماع دوي إطلاق نار كثيف من أسلحة آلية في لقطات نشرتها قنوات روسية على "تلغرام". كما أظهرت لقطات على القناة 112 الرجال الستة قتلى.
وقالت مصلحة السجون الروسية في بيان "تم القضاء على المجرمين... خلال عملية للقوات الخاصة" الروسية.
وأضاف البيان "تم تحرير الحارسين اللذين كانا محتجزين دون أن يصابا بأذى".
وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تدخل مجمع السجون الذي يضم مركز الاحتجاز.
وبحسب وسائل الإعلام الروسية، فإن محتجزي الرهينتين من جنوب روسيا وقبضت الشرطة على ثلاثة منهم في عام 2022 لتخطيطهم لهجوم على محكمة في مقاطعة روسية تتمتع بالحكم الذاتي.

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المصدر: رويترز
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