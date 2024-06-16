الشرطة الألمانية تطلق النار على مسلح حاول مهاجمة المارة

ذكرت الشرطة في ألمانيا أن أفرادها أطلقوا النار على مهاجم هددهم بفأس وعبوة حارقة على هامش عرض للمشجعين في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم في منطقة بوسط هامبورغ اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم الشرطة إن رجل أمن أصاب الرجل المسلح في ساقه ما جعله يجتاج لتلقي العلاج الطبي.

وأثار الحادث حالة تأهب في المدينة، حيث تعد هامبورغ من ضمن عشرة مدن تستضيف مباريات بطولة أمم أوروبا 2024.

وأوضح المتحدث أن الرجل خرج من مقهى وهو يحمل فأسا في يديه ويلوح لرجال الشرطة "بأسلوب تهديدي". كما أنه كان يحمل قنبلة مولوتوف. وطالبته الشرطة بإلقاء الفأس. وعندما رفض، فتح رجال الشرطة النار عليه مما أدى لإصابته في ساقه.

الشرطة الألمانية تطوق مكان إطلاق النار على المسلح

وقال منشور للشرطة، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن عملية كبيرة تجري الآن وإن المهاجم يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

ووقع الحادث بينما يستعد منتخبا بولندا وهولندا لمواجهة على ملعب "فولكس بارك شتاديون" في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).

وتقام فعاليات للمشجعين قبل المباريات، وأُقيم حدث للمشجعين الهولنديين في الساعة 12:30 مساء (1030 بتوقيت جرينتش)، أي في وقت وقوع الحادث تقريبا.

وتستضيف ألمانيا البطولة التي انطلقت، مساء يوم الجمعة، وتستمر شهرا.