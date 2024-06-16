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روسيا تحقق تقدما في جبهة القتال في أوكرانيا

آثار معارك في منطقة زابوريجيا
16 يونيو 2024 17:27

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن قواتها حققت تقدما ميدانيا جديدا في جبهة القتال في جنوب أوكرانيا.
وقالت موسكو إنها سيطرت على قرية جديدة في إطار مواصلة تقدمها على الجبهة في مواجهة قوات أوكرانية تعاني نقصا في العديد والعتاد، وفقا لمسؤولين أوكرانيين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، إن "وحدات تابعة لمجموعة قوات الشرق" سيطرت على "قرية زاغيرني في منطقة زابوريجيا، واحتلت مواقع أكثر ملاءمة".
ويسيطر الجيش الروسي على أراض أوكرانية منذ أشهر، وخصوصا في شرق البلاد، من دون تحقيق اختراق فعلي.
وقبل "زاغيرني"، أعلنت موسكو هذا الأسبوع السيطرة على ثلاث قرى في شرق أوكرانيا وجنوبها وجنوبها الشرقي.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الفائت، أن قوات بلاده تسيطر على حوالى 880 كلم مربعا من أراضي أوكرانيا منذ بداية العام، وعلى نحو خمسين بلدة.
وبدأت القوات الروسية في العاشر من مايو الماضي هجوما في منطقة خاركيف (شمال شرق)، وسيطرت على بلدات عدة.

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المصدر: وكالات
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السيطرة على قرية
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