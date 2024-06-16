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زيلينسكي يعلّق على قمة سويسرا للسلام في أوكرانيا

زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك في نهاية قمة سويسرا
16 يونيو 2024 18:04

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن المشاركين في قمة سويسرا بشأن السلام في أوكرانيا اتفقوا على مواصلة العمل في مجموعات خاصة بعد هذه الفعالية.
وأضاف زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك "اتفقنا على بدء العمل في مجموعات خاصة بعد القمة لمناقشة أفكار ومقترحات وتطورات محددة يمكن أن تعيد الأمن على مختلف الأصعدة".
وقال "عندما تصبح خطط العمل من أجل السلام جاهزة وعند الانتهاء من كل خطوة، سيكون الطريق مفتوحا أمام قمة السلام الثانية".
وحضر القمة، التي عقدت في أحد المنتجعات بجبال الألب السويسرية، أكثر من 90 دولة إلى إلى منظمات وهيئات دولية. وأُقيمت بطلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
لكن روسيا لم تُدع وأوضحت أنها لا ترغب في الحضور.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
قمة سويسرا
أوكرانيا
قمة سلام
الأزمة الأوكرانية
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