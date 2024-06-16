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القوات اليابانية ستختبر نظاما مضادا للمسيّرات

مركبات تابعة لوحدة من الجيش الياباني
16 يونيو 2024 18:28

قالت مصادر مطلعة إن وزارة الدفاع اليابانية تعتزم اختبار استخدام نظام الليزر لمواجهة الطائرات المسيرة.
ونقلت صحيفة "جابان تايمز" عن المصادر قولها إنه بموجب الخطة، سيتم تركيب نظام ليزر على مركبات قوات الدفاع الذاتي البرية، ومنها المركبات سريعة الحركة، وسيتم إجراء اختبارات لقدرات النظام على مواجهة المسيرات.
كانت وزارة الدفاع قد وقعت، في مارس الماضي، عقدا لشراء أجهزة ليزر ليجرى تركيبها على مركبات قوات الدفاع الذاتي البرية سريعة الحركة من شركة "كاواساكي" للصناعات الثقيلة بقيمة حوالي 1,5 مليار ين وصفقة بقيمة 1,9 مليار ين لشراء أجهزة ليزر للشاحنات من شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة.

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المصدر: د ب أ
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