إصابة 9 أشخاص خلال إطلاق نار في ولاية ميشيغان

قالت السلطات الأميركية إن تسعة أشخاص، بينهم طفلان، أصيبوا عندما أطلق مسلح النار في متنزه ألعاب مائية قرب مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، مساء أمس، قبل أن يطلق النار على نفسه بعد أن حاصرته الشرطة.

وصفت السلطات الحادثة بأنها إطلاق نار عشوائي وقالت إنها حاصرت المشتبه به في منزل قريب حيث انتحر بإطلاق النار على نفسه.

وعرض قائد الشرطة المحلية صورة لبندقية نصف آلية من داخل المنزل الذي شهد ملاحقة المشتبه به الذي لم يذكر اسمه. وقال مسؤولون إن السلطات عثرت على مسدس في موقع إطلاق النار.

ووصفت السلطات المشتبه به بأنه رجل يبلغ من العمر 42 عاما لكن لم يتضح حتى الآن الدافع وراء إطلاق النار.

ويرقد طفل، يبلغ من العمر ثمانية أعوام، في حالة حرجة في المستشفى بعد إصابته برصاصة في الرأس. كما أصيب شقيقه، البالغ من العمر أربعة أعوام، ولكن حالته مستقرة.

وقال مايكل بوشارد قائد شرطة مقاطعة أوكلاند للصحفيين إن والدتهما في حالة حرجة أيضا بعد إصابتها في البطن والساق.

وأضاف بوشارد أن الحالة الصحية لباقي المصابين الستة، وأعمارهم 30 عاما أو أكثر، مستقرة.

وأوضح قائد شرطة أوكلاند، في مؤتمر صحفي، أن المشتبه به خرج من سيارة أمام متنزه في "روتشستر هيلز" بولاية ميشيغان حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي وأطلق حوالي 30 طلقة من سلاح نصف آلي وأعاد حشوه بالطلقات عدة مرات.

تقع "روتشستر هيلز" على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الشمال من ديترويت. وكانت بلدة "أكسفورد" المجاورة والواقعة أيضا في مقاطعة أوكلاند، مسرحا لإطلاق نار عشوائي في مدرسة عام 2021 حيث قتل الطالب إيثان كرامبلي الذي كان يبلغ من العمر 15 عاما آنذاك أربعة طلاب وأصاب ستة آخرين ومعلما في مدرسة أكسفورد الثانوية.

وقال بوشارد "إنها صدمة بالتأكيد بالنسبة لنا هنا في مقاطعة أوكلاند... لقد مررنا بالكثير من المآسي، كما تعلمون. نحن لم نستوعب تماما بعد ما حدث في أكسفورد".

وقالت جريتشن ويتمر حاكمة ميشيغان، على منصة إكس "انفطر قلبي لدى معرفتي بواقعة إطلاق النار في روتشستر هيلز".