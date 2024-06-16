الأحد 16 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

آلاف البلجيكيين يحتجون ضد اليمين المتطرف

مظاهرة ضد اليمين المتطرف في بلجيكا
16 يونيو 2024 21:28

شارك آلاف الأشخاص، اليوم الأحد، في بروكسل عاصمة بلجيكا في "مسيرة اجتماعية ومناهضة للفاشية" ضد صعود اليمين المتطرف في أوروبا، وفق ما أعلنت الشرطة.
رغم الأمطار، سار المتظاهرون في شوارع العاصمة البلجيكية تلبية لدعوة من "التنسيقية البلجيكية المناهضة للفاشية" وهو تحالف يضم حوالي عشرين منظمة، وصولا إلى ساحة لوكسمبورغ أمام مقر البرلمان الأوروبي.
خلال هذه التظاهرة، خربت واجهة مبنى يضم مقار حزب الاستقلال الفلمنكي "فلامس بيلانغ" المنتمي لليمين المتطرف. بحسب وكالة الأنباء البلجيكية، كتبت شعارات مناهضة للحزب عند مدخل المبنى وألقيت قنابل دخانية على الواجهة وحاويات نفايات.
وشهدت الانتخابات الأوروبية، التي أجريت بين السادس والتاسع من يونيو الجاري، صعودا لليمين المتطرف خصوصا في فرنسا وألمانيا.
في بلجيكا، أفضت الانتخابات التشريعية في التاسع من الشهر الجاري إلى فوز اليمين ويمين الوسط.
في إقليم "فلاندرز" البلجيكي، حقق حزب "فلامس بيلانغ" مكاسب دون أن ينجح في إطاحة المحافظين في التحالف الفلمنكي الجديد الذي يهيمن على المشهد السياسي في هذه المنطقة الناطقة بالهولندية منذ عشر سنوات.
يظل اليمين المتطرف مهمشا تماما في "والونيا"، المنطقة الناطقة بالفرنسية جنوب بلجيكا حيث ترفض وسائل الإعلام إجراء أي مقابلات مباشرة مع ممثليه.

أخبار ذات صلة
الآلاف يتظاهرون في فرنسا تنديدا باليمين المتطرف
وفاة «حارس شاب»
المصدر: آ ف ب
بلجيكا
احتجاجات
اليمين المتطرف
آخر الأخبار
فيخورست.. «الرجل الحاسم»
الرياضة
فيخورست.. «الرجل الحاسم»
اليوم 22:23
سلوفينيا تفرض «التعادل المر» على الدنمارك
الرياضة
سلوفينيا تفرض «التعادل المر» على الدنمارك
اليوم 22:20
مظاهرة ضد اليمين المتطرف في بلجيكا
الأخبار العالمية
آلاف البلجيكيين يحتجون ضد اليمين المتطرف
اليوم 21:28
مدرب أسكتلندا يحتوي «المطرود»!
الرياضة
مدرب أسكتلندا يحتوي «المطرود»!
اليوم 21:19
«العيد في دبي».. ترفيه حي وتجارب ممتعة وعروض ترويجية
الترفيه
«العيد في دبي».. ترفيه حي وتجارب ممتعة وعروض ترويجية
اليوم 21:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©