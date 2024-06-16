آلاف البلجيكيين يحتجون ضد اليمين المتطرف

شارك آلاف الأشخاص، اليوم الأحد، في بروكسل عاصمة بلجيكا في "مسيرة اجتماعية ومناهضة للفاشية" ضد صعود اليمين المتطرف في أوروبا، وفق ما أعلنت الشرطة.

رغم الأمطار، سار المتظاهرون في شوارع العاصمة البلجيكية تلبية لدعوة من "التنسيقية البلجيكية المناهضة للفاشية" وهو تحالف يضم حوالي عشرين منظمة، وصولا إلى ساحة لوكسمبورغ أمام مقر البرلمان الأوروبي.

خلال هذه التظاهرة، خربت واجهة مبنى يضم مقار حزب الاستقلال الفلمنكي "فلامس بيلانغ" المنتمي لليمين المتطرف. بحسب وكالة الأنباء البلجيكية، كتبت شعارات مناهضة للحزب عند مدخل المبنى وألقيت قنابل دخانية على الواجهة وحاويات نفايات.

وشهدت الانتخابات الأوروبية، التي أجريت بين السادس والتاسع من يونيو الجاري، صعودا لليمين المتطرف خصوصا في فرنسا وألمانيا.

في بلجيكا، أفضت الانتخابات التشريعية في التاسع من الشهر الجاري إلى فوز اليمين ويمين الوسط.

في إقليم "فلاندرز" البلجيكي، حقق حزب "فلامس بيلانغ" مكاسب دون أن ينجح في إطاحة المحافظين في التحالف الفلمنكي الجديد الذي يهيمن على المشهد السياسي في هذه المنطقة الناطقة بالهولندية منذ عشر سنوات.

يظل اليمين المتطرف مهمشا تماما في "والونيا"، المنطقة الناطقة بالفرنسية جنوب بلجيكا حيث ترفض وسائل الإعلام إجراء أي مقابلات مباشرة مع ممثليه.