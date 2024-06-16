الحجاج يقضون ليلتهم في مشعر منى

بعد رمي جمرة العقبة صباح اليوم الأحد، يوم النحر، يقضي حجاج بيت الله الحرام ليلتهم في مشعر منى استعدادا لرمي الجمرات خلال أيام التشريق.

مع ساعات فجر اليوم، تقاطر الحجاج إلى وادي منى قرب مكة الكرمة لرمي جمرة العقبة بسبع حصيات جمعوها في مزدلفة، قبل أن يتوجهوا إلى مكة المكرمة حيث أدوا طواف الإفاضة في المسجد الحرام.

حجاج يرمون جمرة العقبة

وليلة السبت، جمع الحجاج الحصى وباتوا في سهل مزدلفة، على بعد بضعة كيلومترات من منى، بعد قضاء النهار في الصلاة وتلاوة القرآن على جبل عرفات.

وقالت أمل محروس، الآتية من مصر والبالغة 55 عاماً، إن "هذا المكان يبيّن لنا أننا جميعاً متساوون، وأنه لا توجد اختلافات بين المسلمين في العالم".

وكما في العام 2023، أدى أكثر من 1,8 مليون حاج المناسك هذا العام، بينهم 1,6 مليون من خارج المملكة، بحسب ما أعلنت السلطات السعودية أمس السبت.