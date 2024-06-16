فيضانات تضرب جنوب الصين تزامناً مع درجات حرارة مرتفعة

بكين (وام)

أصدرت أقاليم عدة في جنوب الصين تحذيرات من فيضانات شديدة بسبب أمطار غزيرة، فيما حذر مركز الأرصاد الجوية الوطني، أمس، من درجات الحرارة المرتفعة.

وتوقع المركز انكسار حدة درجات الحرارة المرتفعة في شمال الصين ومناطق بين النهر الأصفر ونهر هواي، وأن تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 37 و39 درجة مئوية في أجزاء من مناطق شينجيانغ ومنغوليا الداخلية وخنان.

وتهطل أمطار غزيرة على إقليم «فوجيان» جنوب شرق البلاد منذ 7 أيام، ومن المتوقع أن تستمر ليتجاوز منسوب المياه في بعض الأنهار مستويات التحذير.

وأفاد التلفزيون المركزي الصيني بأنه تم إفراغ خزانات عدة من المياه، مشيراً إلى أن السلطات في منطقة «قوانغشي» قالت إن مستويات المياه في بعض الأنهار المحلية زادت زيادة هائلة وأن طالباً لقي حتفه في الفيضانات في مدينة جويلين في الجنوب.