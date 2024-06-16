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غوتيريش: متضامن مع مسلمين لن يستطيعوا الاحتفال بعيد الأضحى

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أرشيفية)
17 يونيو 2024 01:11

نيويورك (الاتحاد)

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تضامنه مع مسلمين لم تسمح لهم الصراعات والعنف بالاحتفال مع أحبائهم بعيد الأضحى.
جاء ذلك في منشور لغوتيريش على حسابه في منصة «إكس» بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال غوتيريش: «في عيد الأضحى هذا، أعبر عن تضامني مع جميع المسلمين الذين لن يتمكنوا من الاحتفال مع أحبائهم بسبب الصراع والعنف والانقسام».
وأعرب عن تمنيه السلام للمجتمعات المسلمة حول العالم في عيد الأضحى.
وأضاف: «نرجو أن ترشدنا قيم التضامن والتعاطف التي تلهمنا هذه المناسبة نحو الرحمة والسلام للجميع».

أنطونيو غوتيريش
الأمم المتحدة
عيد الأضحى
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