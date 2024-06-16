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الكويت تحتجز متهما بالانضمام لجماعة تريد هدم النظم الأساسية للبلاد

الكويت
16 يونيو 2024 23:04

أفادت وكالة أنباء الكويت الرسمية (كونا)، اليوم الأحد، بأن "النيابة العامة أمرت بحجز مواطن كويتي لاتهامه بالانضمام إلى جماعة ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد بطريقة غير مشروعة".
وقالت الوكالة إن الرجل متهم أيضا بتلقي "تدريبات على صنع المفرقعات وتحضير السموم لتحقيق غرض غير مشروع كما عقد العزم على مغادرة البلاد لخوض القتال مع تلك الجماعة إلا أنه عجز عن ذلك".
ووفق بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، فقد استجوبت النيابة العامة المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، مبينة أنه جار استكمال إجراءات التحقيق. 

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