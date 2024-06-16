الإثنين 17 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مباحثات عراقية أميركية حول ملفات إقليمية ودولية

مباحثات عراقية أميركية حول ملفات إقليمية ودولية
17 يونيو 2024 01:11

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
13 جريحاً جراء حريق في مصفاة نفط شمال العراق
حريق هائل بمصفاة نفط في أربيل

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوسكي، الأحد، عدداً من أهم الملفات السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي. ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، فإن الأعرجي استقبل بمكتبه السفيرةَ الأميركية في بغداد، و«بحثا استمرار التعاون بين البلدين، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم». وجاء في البيان أنه «جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية متابعة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأخيرة إلى واشنطن». وأكد الأعرجي أن الحكومة العراقية برئاسة السوداني «ماضية في تنفيذ فقرات برنامجها الحكومي، وأن مساراته وفقراته تحظى بدعم سياسي من مختلف القوى السياسية العراقية، للنهوض بالبلد وتحقيق تطلعات شعبه».

العراق
مجلس النواب العراقيقاسم الأعرجي
بغداد
آخر الأخبار
السعودية قدمت أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحجاج يستقبلون أول أيام التشريق ويشرعون برمي «الجمرات»
17 يونيو 2024
طفلة تجلس على أنقاض منزل مدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يعلن وقفاً جزئياً للقتال في جنوب غزة
17 يونيو 2024
استطلاعات الرأي تظهر تقدم ترامب في الولايات المتأرجحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رغم الأزمات القضائية.. فرص ترامب قائمة في العودة إلى البيت الأبيض
17 يونيو 2024
فلسطينيون في موقع تعرض لقصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر: استمرار الاتصالات المكثفة للوصول إلى اتفاق هدنة في⁧ غزة
17 يونيو 2024
ممارسات «الحوثي» فاقمت أزمة الاقتصاد اليمني وزادت أوجاعه (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسي» اليمني: ماضون في «الحزم الاقتصادي» ضد ممارسات الحوثيين
17 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©