مباحثات عراقية أميركية حول ملفات إقليمية ودولية

هدى جاسم (بغداد)

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوسكي، الأحد، عدداً من أهم الملفات السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي. ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، فإن الأعرجي استقبل بمكتبه السفيرةَ الأميركية في بغداد، و«بحثا استمرار التعاون بين البلدين، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم». وجاء في البيان أنه «جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية متابعة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأخيرة إلى واشنطن». وأكد الأعرجي أن الحكومة العراقية برئاسة السوداني «ماضية في تنفيذ فقرات برنامجها الحكومي، وأن مساراته وفقراته تحظى بدعم سياسي من مختلف القوى السياسية العراقية، للنهوض بالبلد وتحقيق تطلعات شعبه».