بعثة الأمم المتحدة تؤكد التزامَها بإنهاء الأزمة الليبية

بنغازي (الاتحاد)

شددت مسؤولة أممية، أمس، على ضرورة أن يعطي الليبيون الأولوية للوحدة ولإنهاء الأزمة المستمرة في بلادهم. جاء ذلك في بيان صادر عن ستيفاني خوري نائبة الممثل الخاص للأمين العام، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأشارت خوري إلى أن «العيد هذا العام يحل وسط ظروف معيشية صعبة يعاني منها الليبيون، وإن استمرار حالة الانسداد السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية باتا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يؤثران بشكل مباشر في حياة الليبيين الذين تراجعت قدرتهم الشرائية وبات عدد كبير منهم يعاني شظفَ العيش رغم الموارد الهائلة لبلادهم». وتابعت: «لقد عانى الشعب الليبي بما فيه الكفاية، وحان الوقت لأن يكون إنهاء هذه المعاناة أولويةً قصوى للسلطات الليبية».

وأضافت خوري: «في هذا الصدد، أدعو كافة الأطراف الليبية إلى استلهام قيم التضحية والتقارب التي يرمز إليها العيد من أجل اتخاذ المواقف والقرارات الضرورية لحفظ المصلحة العليا لليبيا وضمان الرخاء لجميع مواطنيها». وجددت خوري التأكيد على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتزمة، في إطار مساعيها الحميدة، وتماشياً مع ولايتها، بالعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الأوضاع الراهنة والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وضمان حاضر ومستقبل مستقرين ومزدهرين لجميع أبنائها.