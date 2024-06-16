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انفجاران قرب سفينة جنوبي المخا

انفجاران قرب سفينة جنوبي المخا
17 يونيو 2024 01:10

عدن (الاتحاد)

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سفينة تجارية مهددة بالغرق بعد هجوم حوثي

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، إن سفينة تجارية على بعد 40 ميلا بحرياً جنوبي المخا في اليمن أبلغت عن انفجارين بالقرب منها، مضيفةً أن السفينة وطاقمها بخير وفي الطريق إلى الميناء التالي. وذكرت الهيئة أن السلطات تحقق في الأمر.
ودأبت جماعة «الحوثي» منذ شهر نوفمبر الماضي على استهداف السفن التجارية التي تبحر قبالة السواحل اليمنية، في كل من البحر الأحمر وخليج عدن، مما تسبب في عرقلة حركة الشحن العالمي، وفي تأخيرات وتكاليف إضافية على سلاسل التوريد، حيث أغرق الحوثيون حتى الآن سفينةً واستولوا على سفينة أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة في هجمات منفصلة.

البحر الأحمر
السفن التجارية
اليمن
الحوثيين
انفجار
المخا
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