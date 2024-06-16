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مصر: استمرار الاتصالات المكثفة للوصول إلى اتفاق هدنة في⁧ غزة

فلسطينيون في موقع تعرض لقصف إسرائيلي (أ ف ب)
17 يونيو 2024 01:12

القاهرة (الاتحاد)

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نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع المستوى، قوله إن القاهرة مستمرة في تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق هدنة في ⁧ غزة ⁩ في إطار المقترح الأخير الذي أعلنه الرئيس الأميركي جون بايدن.
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن في 31 مايو الماضي، خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكداً أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى الفصائل الفلسطينية.
وفي السياق، قال مسؤول في الفصائل الفلسطينية أمس، إن الفصائل أبدت جدية ومرونة للتوصل لاتفاق يوقف الحرب، مشيراً إلى أن ردهم الذي سلموه إلى الوسطاء في قطر متوافق مع الأسس التي وردت في خطاب الرئيس الأميركي.
بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر إسرائيلي، قوله إن قطر ومصر تمارسان ضغوطاً للتوصل لمحادثات مع الفصائل حول مقترح الهدنة الأخير.

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