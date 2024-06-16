الجيش الإسرائيلي يعلن وقفاً جزئياً للقتال في جنوب غزة

غزة (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أنه سيلتزم «هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية» يومياً في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر والذي تهدّده المجاعة بعد 8 أشهر من الحرب.

لكن الجيش حرص على تأكيد أنه رغم «الهدنة التكتيكية، لا يوجد وقف للأعمال القتالية في جنوب قطاع غزة والعمليات العسكرية في رفح مستمرّة».

وجاء إعلان هذا القرار غداة مقتل 11 جندياً إسرائيلياً في القطاع، 8 منهم في انفجار قنبلة.

وقال الجيش في بيان إنّ «هدنة تكتيكية محلية في النشاطات العسكرية لأهداف إنسانية ستطبق من الساعة 8.00 إلى الساعة 19.00 كل يوم وحتّى إشعار آخر، انطلاقاً من معبر كرم أبو سالم وحتى طريق صلاح الدين ومن ثم شمالاً».

وأضاف أنّه «تمّ اتخاذ هذا القرار في سياق الجهود لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة إثر محادثات مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى».

ورحّبت الأمم المتحدة بإعلان إسرائيل هدنة يومية في العمليات العسكرية في جنوب القطاع، مع مطالبتها بأن يؤدي ذلك إلى إجراءات ملموسة أخرى لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وفق ما صرح ناطق في جنيف.