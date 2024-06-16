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40 ألفاً يؤدون صلاة العيد في «الأقصى»

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى (أ ف ب)
17 يونيو 2024 01:12

القدس (الاتحاد)

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أدى 40 ألف فلسطيني صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، رغم التضييقات الإسرائيلية ومنعها لأعداد كبيرة من الشبان من الدخول. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان إن «أكثر من 40 ألف مصل أدوا صلاة العيد بالأقصى، رغم الإغلاق المشدد على المصلين، ومنع الآلاف من الدخول».
وأضافت دائرة الأوقاف، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، أن «القوات الإسرائيلية اعتدت بالضرب على الشيوخ والرجال والنساء والأطفال على الأبواب، وتم منع آلاف المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى».
بدورها، أشارت محافظة القدس في بيان، إلى أن الشرطة الإسرائيلية قمعت الأهالي في البلدة القديمة بالقدس بعدما منعتهم من الصلاة في الأقصى، ما اضطر الآلاف منهم إلى الصلاة أمام أبواب المسجد وفي محيطه.
وأكد البيان أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ومركبة عسكرية اقتحمت المسجد الأقصى.
وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية كبيرة، اقتحمت باحات المسجد الأقصى في ساعات مبكرة صباح أمس، وعرقلت دخول المصلين ومنعت دخول أعداد كبيرة من الشبان، ما دفعهم إلى الصلاة خارج أبوابه.
وأكد الشهود أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على عدد من الشبان بالضرب قبيل صلاة عيد الأضحى، ومنعتهم من دخول المسجد، بينما ردد الشبان تكبيرات العيد أمام باب السلسلة بعد منعهم من الدخول.
وبحسب وسائل إعلام، جرى توزيع حلوى العيد في باحات المسجد الأقصى.
وتركزت خطبة العيد في الأقصى على الحرب المتواصلة على قطاع غزة ومعاناة المدنيين فيه.

عيد الأضحى
فلسطين
إسرائيل
غزة
المسجد الأقصى
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