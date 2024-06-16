توزيع مليار لتر من المياه على مكة والمشاعر المقدسة يوم عرفة

مكة المكرمة (الاتحاد)

أوضحت شركة المياه الوطنية في السعودية، أن كميات المياه التي تم ضخها وتوزيعها عبر الشبكات العامة يوم الوقف بصعيد عرفات على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمس الأول، قاربت المليار لتر من المياه، كان نصيب المشاعر المقدسة منها 286 مليون لتر، فيما وُزع ما يزيد على 704 ملايين لتر من المياه في الشبكات العامة لمكة المكرمة. وبيّنت الشركة أن توزيع المياه تم عبر الشبكات العامة على مدار الساعة، بإشراف ومتابعة عدد من مهندسي الشركة ومراقبيها من مناطق العمل بمراكز التشغيل والصيانة التي تغطي مكة والمشاعر المقدسة.

وأضافت الشركة أن عملياتها التشغيلية وإمدادات المياه تسير وفق ما خطط له مسبقاً لخدمة الحجيج، بضخ مستمر على مدار الساعة للمشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام، بالإضافة إلى مواصلة ضخ المياه للأحياء المخدومة بالشبكة في مكة المكرمة بمعدل 21 ساعة يومياً، مؤكدةً عدم حدوث أي انقطاعات مؤثرة في عملياتها التشغيلية مع استمرارية الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ.

وأشارت الشركة إلى أنها أجرت في يوم عرفة أكثر من 4840 فحصاً مخبرياً، وذلك للتأكد من جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن من خلال المختبرات الثابتة والمتنقلة في مكة والمشاعر المقدسة.