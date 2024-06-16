مقتل صحافي بضربة شنتها مسيرة في أوكرانيا

قُتل صحافي روسي في هجوم بطائرة من دون طيار في شرق أوكرانيا حيث كان يجري تحقيقا، حسبما أعلنت وسيلة الإعلام التي يعمل لحسابها اليوم الأحد، بعد ثلاثة أيام من مقتل مراسل روسي آخر قرب الجبهة.

وأفاد موقع "نيوز الروسي"، على تطبيق "تلغرام"، أن "مراسلنا نيكيتا تسيتساغي قُتل في هجوم شنته مسيرات تابعة للجيش الأوكراني".

وذكرت أن الهجوم وقع في منطقة "دير القديس نقولا" قرب "فوغليدار"، المدينة التي تشهد معارك ضارية منذ أشهر.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن مسيّرة أوكرانية "أصابت عمدا الصحافي الروسي الذي كان يعد تقريرا في المنطقة"

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية "إنه ثاني هجوم على إعلاميين خلال أسبوع، تشنّه الجهة نفسها".

والخميس، قُتل صحافي في التلفزيون الحكومي الروسي وأصيب آخر في هجوم بمسيرة أوكرانية في "غولميفسكي"، البلدة التي تسيطر عليها روسيا قرب خطوط الجبهة شرق منطقة دونيتسك.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا بـ "استهداف" الصحافيين عمدا.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين، مطلع يونيو الجاري، أن "ثلاثين" صحافيا روسيا على الأقل قتلوا منذ بدء الأزمة الأوكرانية.