الإثنين 17 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حزب رئيس جنوب أفريقيا السابق ينضم للمعارضة

جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا السابق خلال مؤتمر لحزبه الجديد "رمح الأمة".
17 يونيو 2024 00:15

أعلن حزب "رمح الأمة" في جنوب أفريقيا، الذي يتزعمه الرئيس السابق جاكوب زوما، انضمامه إلى تحالف من أحزاب المعارضة في البرلمان.
يأتي ذلك بعد اتفاق حزبي المؤتمر الوطني الأفريقي مع أكبر منافسيه وهو التحالف الديمقراطي المؤيد لقطاع الأعمال، يوم الجمعة، على العمل معا في ائتلاف وصفاه بأنه حكومة وحدة وطنية في خطوة تعد تغيرا ملحوظا بعد هيمنة المؤتمر الوطني على الحكم منفردا في البلاد على مدى 30 عاما.
وفي نتيجة مفاجئة، جاء حزب "رمح الأمة" بزعامة زوما، في المركز الثالث في انتخابات 29 مايو الماضي التي شهدت خسارة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته.
وحصل حزب "رمح الأمة" على 14.6 بالمئة من الأصوات، أي 58 مقعدا في الجمعية الوطنية (البرلمان) المكونة من 400 مقعد.
وقاطع أعضاء حزب رمح الأمة الجلسة الأولى للجمعية الوطنية يوم الجمعة.
وقال متحدث باسم حزب "رمح الأمة" للصحفيين، في بيان تلاه نيابة عن زوما، إن الحزب سينضم إلى تحالف يسمى "التجمع التقدمي" الذي يضم حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" الماركسي وحزب "الحركة الديمقراطية المتحدة" المنتمي ليسار الوسط.
وأضاف المتحدث أن هذا التحالف يسيطر على ما يقرب من 30 بالمئة من مقاعد الجمعية الوطنية.
وتابع "هذا الجهد الموحد ضروري لأن انتخابات 2024 أسفرت أيضا عن توحيد القوى اليمينية والرجعية التي تعارض الحرية الاقتصادية والتحول الاقتصادي الجذري والمساواة العرقية واستعادة الأراضي".
وقال إن الحزب قرر شغل مقاعده في الجمعية الوطنية بعد تلقي المشورة القانونية.
وانتقد زوما حكومة الوحدة الوطنية التي ضمت أيضا حزبين أصغر".

أخبار ذات صلة
انتخاب رامابوزا رئيساً لجنوب أفريقيا لولاية جديدة
في سابقة بعد الأبرتايد.. حكومة وحدة تضم المعارضة في جنوب أفريقيا
المصدر: وكالات
جاكوب زوما
المعارضة
رئيس سابق
جنوب أفريقيا
آخر الأخبار
السعودية قدمت أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحجاج يستقبلون أول أيام التشريق ويشرعون برمي «الجمرات»
17 يونيو 2024
طفلة تجلس على أنقاض منزل مدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يعلن وقفاً جزئياً للقتال في جنوب غزة
17 يونيو 2024
استطلاعات الرأي تظهر تقدم ترامب في الولايات المتأرجحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رغم الأزمات القضائية.. فرص ترامب قائمة في العودة إلى البيت الأبيض
17 يونيو 2024
فلسطينيون في موقع تعرض لقصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر: استمرار الاتصالات المكثفة للوصول إلى اتفاق هدنة في⁧ غزة
17 يونيو 2024
ممارسات «الحوثي» فاقمت أزمة الاقتصاد اليمني وزادت أوجاعه (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسي» اليمني: ماضون في «الحزم الاقتصادي» ضد ممارسات الحوثيين
17 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©