قتلى وعشرات المفقودين في انزلاق للتربة بالإكوادور

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم، وفُقد 30 آخرون جراء انهيار أرضي في الإكوادور، وفقا لما ذكرته السلطات أمس "الأحد.

وقالت الأمانة الوطنية لإدارة المخاطر في الإكوادور، إن الانهيار الأرضي "الكبير" وقع في وسط البلاد في مدينة بانوس دي أجوا سانتا.

واجتاحت" أمس عاصفة من الأمطار الغزيرة ناجمة عن انخفاض الضغط أجزاء من أميركا الوسطى والجنوبية، أمس، وسط تحذيرات في عدة دول من زيادة خطر الانهيارات الأرضية وسقوط الصخور والفيضانات.

وفي السلفادور، أعلنت وكالة الحماية المدنية بالبلاد، حالة تأهب شديدة بسبب الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء البلاد. وفي جواتيمالا، قامت العديد من شركات الطيران بتحويل مسار رحلاتها.