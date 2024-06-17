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إجلاء 36 ألفاً إثر فيضانات قوية في الصين

فيضانات في الصين(أرشيفية)
17 يونيو 2024 08:42

أجلت السلطات الصينية نحو 36 ألف شحص إثر الفيضانات العارمة التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في أقليم فوجيان بجنوب شرقي الصين، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الأحد.

ووفقا للوكالة فإن أجزاء كبيرة من فوجيان تعرضت للتدمير بسبب الأمطار الغزيرة التي استمرت لأيام، ما أدى بالسلطات إلى إصدار قرار إجلاء. وذكرت شينخوا أن حوالي 179 ألفا و 800 شخص تضرروا من الأمطار بحلول مساء السبت. وحذرت السلطات الصينية مساء الأحد من أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في عدة مناطق. وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن تتعرض أجزاء من مقاطعات تشجيانج وفوجيان وجيانجشي وهونان وقوانجدونج في جنوب شرق البلاد، ونحو الغرب في مقاطعات قويتشو وقوانجشي وسيتشوان ويوننان، لهطول أمطار غزيرة أو عواصف اليوم الاثنين.

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وقال المركز إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة بما في ذلك مستويات أمطار تزيد عن 70 مليمترا في الساعة وعواصف رعدية. وأصدرت وزارة الموارد المائية وإدارة الأرصاد الجوية تحذيرا من المستوى البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى. وأصدرت بعض المناطق في جنوب غرب تشجيانج وشمال فوجيان أعلى مستوى من التحذير باللون الحمر بسبب خطر فيضان الجداول الجبلية. وتم الطلب من السلطات المحلية اتخاذ تدابير احترازية.

المصدر: وكالات
الصين
فيضانات
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