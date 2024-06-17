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قتلى في تصادم قطارين بالهند

تصادم قطارين بالهند(أرشيفية)
17 يونيو 2024 09:39

قال مسؤول من الشرطة إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء تصادم قطارين في ولاية البنغال الغربية بشرق الهند.
وذكرت رئيسة وزراء الولاية اليوم الاثنين إن قطار بضائع اصطدم بقطار ركاب في منطقة دارجيلنغ.
وأضافت ماماتا بانرجي في منشور على منصة إكس "صُدمت عندما علمت للتو بحادث قطار مأساوي في... منطقة دارجيلنغ" وفي انتظار التفاصيل.
وقالت بانرجي إن قطار بضائع اصطدم بقطار كانشانجونجا إكسبريس، الذي يربط ولايتي آسام وتريبورا في شمال شرق البلاد مع البنغال الغربية.
وأضافت "تم توجيه أطباء وسيارات إسعاف وفرقا للتعامل مع الكوارث إلى الموقع للقيام بعمليات الإنقاذ والانتشال والمساعدة الطبية".
ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لحادث التصادم بين القطارين مع وجود عمال الإنقاذ وعدد من السكان المحليين في مكان الحادث.

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المصدر: وكالات
تصادم قطارين
الهند
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