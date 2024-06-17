قمة خاصة في بروكسل تجمع قادة الاتحاد الأوروبي

من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في قمة خاصة في بروكسل لمناقشة من سيشغل المناصب العليا في التكتل الذي يتألف من 27 دولة.

وأحرزت مجموعة فون دير لاين في البرلمان الأوروبي، حزب الشعب الأوروبي، فوزا واضحا في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت خلال الشهر الجاري، الأمر الذي عزز فرصها في الفوز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات. ولكن تظل فون دير لاين بحاجة إلى دعم عدد قليل من المجموعات السياسية الأخرى في البرلمان، بالإضافة إلى دعم غالبية قادة الاتحاد الأوروبي.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، في مقابلة السبت الماضي "من الواضح بعد نتائج الانتخابات، أن كل شيء يدل على أن أورسولا فون دير لاين ستفوز بفترة ولاية ثانية في منصبها". ومن المرجح أيضا أن يتم بحث من سيتولى منصب رئيس المجلس الأوروبي المقبل ومنصب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية عندما يجتمع القادة على عشاء عمل في بروكسل اليوم الاثنين. كما سيجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي مجددا في الأسبوع المقبل لعقد قمة دورية. وبحلول هذا الوقت، من المأمول أن يكون قد تم الانتهاء من حسم المناصب العليا في الاتحاد. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يواصل القادة الأوروبيون المناقشات حول شغل المناصب العليا في بروكسل.