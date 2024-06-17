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السعودية تدعو الحجاج إلى الوقاية من الشمس خلال أداء المناسك

منظر جوي يظهر المسجد الحرام في مكة
17 يونيو 2024 15:39

دعا وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، حجاج بيت الله الحرام إلى تجنب وقت الذروة عند الخروج لأداء ما تبقى من مناسك الحج، من الساعة 11 ظهراً وحتى الرابعة عصراً.

وحث وزير الصحة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، على تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والابتعاد عن الأسطح مرتفعة الحرارة، مؤكدًا أن الحل هو "الوقاية".

وكانت عدة دول عربية أعلنت عن وفيات في صفوف الحجاج إثر إصابتهم بضربات شمس، وسط تحذيرات طبية ورسمية للحجاج لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة هذا العام حيث سجلت اليوم أعلى درجات الحرارة منذ بدء الحج بـ 49 درجة مئوية.

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وأوضح متحدث وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 2764 حالة إجهاد حراري أول أيام العيد، وتعاملت معها فرق المنظومة الصحية لإنقاذ الأرواح وتخفيف الضرر وإسعافها، وتقديم الرعاية الصحية، داعيا الحجيج إلى استخادم المظلة الشمسية أثناء أداء المناسك، وشرب السوائل بانتظام.

وأكد أن الوضع الصحي العام لضيوف الرحمن مطمئن، ولا يوجد أي تحديات ذات صلة بالصحة العامة، كما لا يوجد أي تفش للأمراض العامة.
وحذرت وزارة الصحة من الإجهاد العضلي الذي يحدث للحاج بسبب كثرة التنقل والسير لمسافات طويلة، ودعت للوقاية منه بالحصول على الراحة بعد انتهاء كل منسك، وتجنب حمل أشياء ثقيلة، وارتداء أحذية مريحة، وشرب كمية كافية من الماء قبل أداء المناسك.

المصدر: وام
الحج
مكة المكرمة
السعودية
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