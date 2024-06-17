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الرئيس الروسي يزور كوريا الشمالية وفيتنام

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
17 يونيو 2024 16:21

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور كوريا الشمالية غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، في زيارة نادرة للغاية.
ووجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعوة لبوتين، خلال زيارة إلى أقصى شرق روسيا في سبتمبر  الماضي. ولم يقم بوتين بزيارة بيونغ يانغ منذ يوليو 2000.
وذكرت الرئاسة الروسية أنه "بناء على دعوة من رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، يقوم فلاديمير بوتين بزيارة رسمية ودية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يومي 18 و19 يونيو".
وقال الكرملين إن بوتين سيزور فيتنام يومي 19 و20 يونيو بعد زيارة كوريا الشمالية.
وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إن كوريا الشمالية زودت روسيا بأسلحة لمساعدتها في القتال في أوكرانيا، لكن كوريا الشمالية نفت مرارا هذه الاتهامات ووصفتها بأنها خيال اخترعه مدعون غربيون.

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المصدر: رويترز
فلاديمير بوتين
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