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روسيا ترد على تصريح للناتو بشأن الأسلحة النووية

صواريخ روسية متطورة
17 يونيو 2024 17:21

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، إن تصريحات ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حول محادثات لنشر مزيد من الأسلحة النووية تمثل تصعيدا.
وصرح ستولتنبرغ لصحيفة "تليغراف" البريطانية بأن الحلف يجري محادثات لنشر مزيد من الأسلحة النووية وإخراجها من المستودعات ووضعها في حالة الاستعداد، وذلك في مواجهة ما اعتبره تهديدا من روسيا والصين.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن تصريحات ستولتنبرغ تتناقض على ما يبدو مع بيان مؤتمر أوكرانيا الذي قال إن أي تهديد أو استخدام للأسلحة النووية فيما يخص ما يحدث في أوكرانيا غير مقبول.
وأضاف بيسكوف عن تصريحات ستولتنبرغ "هذا ليس سوى تصعيد آخر للتوتر".
وتقول روسيا إن الدول الغربية تدفع العالم إلى حافة مواجهة نووية من خلال منح أوكرانيا أسلحة بمليارات الدولارات، يستخدم بعضها ضد أراض روسية.
وبحسب اتحاد العلماء الأميركيين، تعد روسيا والولايات المتحدة أكبر قوتين نوويتين في العالم بفارق كبير، حيث تمتلكان نحو 88 بالمئة من الأسلحة النووية في العالم.
ووفقا لمجلة علماء الذرة، تمتلك الولايات المتحدة نحو 100 سلاح نووي غير استراتيجي من طراز "بي61" منتشرة في خمس دول أوروبية هي: إيطاليا وألمانيا وتركيا وبلجيكا وهولندا. وتمتلك الولايات المتحدة 100 سلاح آخر من هذا القبيل داخل حدودها.
وتمتلك روسيا نحو 1558 رأسا نوويا غير استراتيجية، رغم أن خبراء الحد من الأسلحة يقولون إن من الصعب للغاية تحديد عدد تلك الرؤوس. 

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المصدر: وكالات
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