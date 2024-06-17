أمطار تتراوح بين غزيرة ومتوسطة على مكة ومنى

هطلت أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، اليوم الاثنين، على الحرم المكي ومشعر منى، مما ساهم في انخفاض درجات الحرارة.

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودي قد توقع، في وقت سابق اليوم، طقسا غائما جزئيا على مكة المكرمة ومنى.

وشهدت المشاعر المقدسة، اليوم الاثنين، تسجيل أعلى درجات الحرارة منذ بدء موسم الحج هذا العام وصلت إلى 49 درجة مئوية.

أمطار على منى

كان وزير الصحة السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل دعا، في وقت سابق اليوم الاثنين، حجاج بيت الله الحرام إلى تجنب وقت الذروة عند الخروج لأداء ما تبقى من مناسك الحج، من الساعة 11 ظهراً وحتى الرابعة عصراً.

وحث وزير الصحة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، على تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعلى الابتعاد عن الأسطح مرتفعة الحرارة، مؤكدًا أن الحل هو "الوقاية".

كانت عدة دول عربية أعلنت عن وفيات في صفوف الحجاج إثر إصابتهم بضربات شمس، وسط تحذيرات طبية ورسمية للحجاج لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة هذا العام.

وأوضح متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 2764 حالة إجهاد حراري أول أيام عيد الأضحى، وتعاملت معها فرق المنظومة الصحية لإنقاذ الأرواح وتخفيف الضرر وإسعافها، وتقديم الرعاية الصحية، داعيا الحجيج إلى استخادم المظلة الشمسية أثناء أداء المناسك، وشرب السوائل بانتظام.