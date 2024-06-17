النرويج تقدم مزيدا من المساعدات المالية للأونروا

أعلنت النرويج، اليوم الاثنين، أنها ستزيد مساعداتها المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمقدار 100 مليون كرونة (8,7 ملايين يورو).

وقالت وزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيث كريستيانسن تفينريم، في بيان، إن "الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة".

وأضافت أن الظروف الحالية "وضعت الأونروا في وضع مالي صعب جدا".

وخلص تقرير، أعده خبراء مفوضون من الأمم المتحدة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا في أبريل الماضي، إلى أن إسرائيل لم تقدم "دليلا" على روابط مزعومة لبعض موظفي الوكالة مع "منظمات إرهابية".

وقالت وزارة التنمية الدولية النرويجية إن مبلغ المئة مليون كرونة يضاف إلى 275 مليون كرونة تبرعت بها النرويج في فبراير لوكالة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن نحو 200 موظف في الوكالة قتلوا منذ بدء الأزمة في قطاع غزة.

واعتبرت مجموعة السبع، الجمعة، أن الأونروا يجب أن تتمكن على العمل من دون عوائق في قطاع غزة.

وقال رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع إنه يتعين على الأطراف "تسهيل مرور المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون عوائق إلى المدنيين المحتاجين" في القطاع.