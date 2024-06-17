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مقتل 11 مهاجراً وفقدان العشرات قبالة إيطاليا

صورة من الحرس الإيطالي تظهر إنقاذ المهاجرين
17 يونيو 2024 18:47

لقي 11 شخصاً حتفهم وفُقد العشرات في غرق قاربين للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الإيطالي، حسبما أفادت منظمة غير حكومية وخفر السواحل ووسائل إعلام اليوم الاثنين.
وقالت منظمة الإغاثة الألمانية ResQship، على منصة "إكس"، إن سفينتها الإنسانية "نادير" أنقذت بين السواحل الليبية وجزيرة لامبيدوسا الإيطالية 51 شخصا كانوا "على قارب خشبي ملأته المياه" وكان فيه أيضا جثث عشرة مهاجرين آخرين.
وأضافت المنظمة غير الحكومية، "تمكّن فريقنا من إجلاء 51 شخصاً، اثنان منهم كانا فاقدي الوعي، واضطررنا إلى إخراجهم مستعينين بفأس". وأوضحت أن "الشخصين فاقدي الوعي يتلقيان العلاج الطبي قبل إجلائهما بشكل عاجل".
من جانب آخر، أعلن خفر السواحل الإيطاليون أنهم سحبوا 12 شخصا من مركب شراعي غرق قبالة سواحل كالابريا (جنوب) قرب الخط الفاصل بين المياه الإيطالية واليونانية.
وتوفي أحد الركاب أثناء عمليات الإنقاذ.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "انسا" أن نحو خمسين راكبا لا يزالون في عداد المفقودين.

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