مسؤول يكشف عن نتائج متوقعة من زيارة بوتين لكوريا الشمالية

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، لوسائل إعلام روسية أن "وثائق مهمة" ستوقّع بمناسبة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية وتطرق إلى احتمال توقيع اتفاق "شراكة استراتيجية" بين البلدين.

وأوضح يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي "سيتم التوقيع على عدة وثائق مهمة، مهمة جدا. يتعلق الأمر بإمكانية إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، ويتم دراسة هذه الوثيقة حاليا. وإذا تم التوقيع عليها، فإنها ستحل محل الوثائق الأساسية التي تم التوقيع عليها في الأعوام 1961 و2000 و2001".

وذكر أوشاكوف، وفقا لما نقلته عنه وكالات الأنباء الروسية، أن "الجهود لا تزال جارية في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن التوقيع خلال الساعات المقبلة".

وردا على سؤال عما إذا كانت الوثيقة الجديدة ستتضمن التعاون في المجال العسكري التقني والمساعدة العسكرية، أشار المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي إلى أنه "إذا تم التوقيع على الوثيقة، فسوف تحدد آفاق مزيد من التعاون. وسيتم التوقيع عليها، بطبيعة الحال، مع الأخذ في الاعتبار العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة سواء في مجال السياسة الدولية أو في المجال الاقتصادي بما في ذلك القضايا الأمنية".

وأكد أوشاكوف أن "الحاجة إلى اتفاق جديد، بشأن شراكة استراتيجية شاملة مع كوريا الشمالية، راجع إلى التطور العميق للوضع في العالم، وهذا ليس موجها ضد دولة ثالثة".

وأكد المصدر نفسه أن بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيدليان أيضا "بتصريحات أمام الصحافيين".

ويزور الرئيس الروسي كوريا الشمالية، غدا الثلاثاء والأربعاء في خطوة نادرة.