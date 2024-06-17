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الناتو يدعو لإرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
17 يونيو 2024 20:15

دعا ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الاثنين، الدول الغربية إلى إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في أزمتها الحالية.
وقال ستولتنبرغ إن الاستمرار في إرسال الأسلحة أمر حيوي لتحقيق السلام في أوكرانيا، بعد رفضت كييف المطالب التي تقدمت بها روسيا إنهاء الأزمة.
وأكد الأمين العام للحلف الغربي، في مركز "ويلسون" خلال زيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن "قد يبدو الأمر متناقضا، لكن الطريق إلى السلام هو إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا".
وسلط ستولتنبرغ الضوء على أن الناتو سيتولى الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا الذي كانت تقوده الولايات المتحدة حتى الآن، كما قرر وزراء دفاع دول الناتو الأسبوع الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أيضا أن "أكثر من 20 دولة" التزمت بزيادة إنفاقها العسكري إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي كما كان يطلب الحلف منذ فترة طويلة.
واعترف مسؤولون أوكرانيون بالحاجة إلى مزيد من الأسلحة خاصة الدفاعات الجوية والصواريخ بعيدة المدى.
وما فتئ الرئيس الأوكراني يطالب الدول الغربية بإرسال مزيد من الأسلحة إلى بلاده.

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