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ولي العهد السعودي يدعو إلى وقف الحرب في غزة

ولي العهد السعودي يستقبل وفود وضيوف الحج
17 يونيو 2024 20:59

دعا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة.
وخلال حفل استقبال أقيم في مشعر منى لكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء وفود الحج، قال ولي العهد السعودي "إننا إذ نؤكد ضرورة الوقف الفوري لهذا الاعتداء، فإننا نناشد بأهمية تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات، التي تضمن حماية الأرواح في غزة".
وأضاف "كما نؤكد أهمية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخراً من مجلس الأمن الدولي، بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة".
وقال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود "تجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي، بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة، وليتحقق السلام الشامل والعادل والدائم".

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