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بوتين يجري تعديلات كبيرة في وزارة الدفاع

مبنى وزارة الدفاع الروسية
17 يونيو 2024 22:35

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، تعديلات في وزارة الدفاع هي الأكبر منذ تعيين وزير جديد للدفاع في مايو الماضي.
وعيّن بوتين، 12 نائبا جديدا لوزير الدفاع، في عملية ضخمة بعد استبدال وزير الدفاع سيرغي شويغو.
وحدثت الموجة الأولى من التغييرات في منتصف مايو، عندما استبدل الرئيس الروسي، بعد أيام قليلة من فوزه بولاية جديدة، شويغو الذي كان يتولى منصبه منذ العام 2012، بالاقتصادي أندريه بيلوسوف.
ومن بين نواب الوزير الاثني عشر، الذين عُيّنوا الاثنين بموجب مرسوم رئاسي، آنا تسيفيليوفا.
وترأست تسيفيليوفا، حتى تعيينها نائبة لوزير الدفاع، صندوق "المدافعين عن الوطن" المهم الذي أنشأه الرئيس الروسي في العام 2023 ويهدف رسميًا إلى "تقديم دعم اجتماعي شخصي لقدامى المحاربين" في الأزمة الحالية في أوكرانيا و"لأسر الجنود الذين قتلوا أو توفوا متأثرين بجروحهم".
وأكدت وزارة الدفاع أن تسيفيليوفا ستتولى كل القضايا المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية للعسكريين وإسكانهم.
ويظهر في قائمة نواب وزير الدفاع الجدد أيضًا اسم بافيل فرادكوف، نجل رئيس الوزراء الأسبق (2004-2007) ومدير الاستخبارات الخارجية بين عامي 2007 و2016 ميخائيل فرادكوف. وسيكون  بافيل فرادكوف مسؤولاً عن قطاع البناء في الجيش.
كذلك، عين ليونيد غورنين، المسؤول السابق في وزارة المال، نائبا أول لوزير الدفاع.

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المصدر: وكالات
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